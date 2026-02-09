Albertini e i rigori di USA '94 | Due calciatori si nascosero Non farò i nomi Ma dà indizi precisi

Durante la finale dei Mondiali di USA '94, Demetrio Albertini calciò e trasformò uno dei rigori decisivi. A distanza di anni, l’ex centrocampista rivela che due calciatori si nascosero per non tirare dal dischetto, anche se non fa i nomi. La storia torna a galla con dettagli che non erano mai stati svelati prima.

