Al Teatro della Pergola Sabato domenica e lunedì commedia in tre atti di Eduardo De Filippo

Sabato, domenica e lunedì il Teatro della Pergola ospita una commedia di Eduardo De Filippo. Le famiglie si siedono in platea per seguire una storia in tre atti che mette in luce i legami e le tensioni tra i personaggi. La scena si anima con un mix di tradizione napoletana e temi più moderni, portando il pubblico a riflettere sulle dinamiche familiari che spesso rispecchiano anche le nostre vite di tutti i giorni.

Al Teatro della Pergola, dall’11 al 19 febbraio, Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma sono i protagonisti di Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo, regia di Luca De Fusco. Il celebre rito del ragù si trasforma in un’indagine profonda e ironica sulle gelosie e i silenzi di una famiglia borghese, in un equilibrio perfetto tra commedia e dramma. Lo spettacolo sarà poi al Teatro Era il 21 e 22 febbraio. Al Nuovo Rifredi Scena Aperta, il 12 e 13 febbraio, va in scena Le Dieu du carnage di Yasmina Reza, diretto e interpretato da Antonio Zavatteri. In questo “salotto del massacro”, due coppie di genitori tentano di risolvere civilmente un bisticcio tra figli, finendo per scatenare una guerra verbale spietata che sgretola ogni maschera di perbenismo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Teatro Della Pergola

Il Piccolo Teatro dello Scalo presenta “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo, un’opera che esplora con sensibilità e profondità temi legati alla natura dell’arte teatrale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro Della Pergola

Argomenti discussi: Un potere senza limiti. Intervista ad Angelo Savelli; Sabato, domenica e lunedì. Il capolavoro eduardiano al Teatro della Pergola e Le Dieu du carnage al Nuovo Rifredi Scena Aperta; Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo al Teatro della Pergola di Firenze; Firenze, torna il viaggio teatrale alla scoperta dei segreti della Pergola.

Emma Dante per la prima volta alla Pergola: 'L'angelo del focolare' e l'atroce ritualità di un femminicidioEmma Dante arriva per la prima volta sul palco del Teatro della Pergola: con L’angelo del focolare, in scena dal 5 al 7 febbraio, la regista e drammaturga siciliana conduce gli spettatori nei meandri ... 055firenze.it

PERGOLA, SABATO 7 FEBBRAIO AL TEATRO ANGEL DAL FOCO AMANDA SANDRELLI, GIGIO ALBERTI ALESSANDRA ACCIAI E ALBERTO GIUSTA IN VICINI DI CASApoliticamentecorretto.com - PERGOLA, SABATO 7 FEBBRAIO AL TEATRO ANGEL DAL FOCO AMANDA SANDRELLI, GIGIO ALBERTI ALESSANDRA ACCIAI E ALBERTO GIUSTA IN VICINI DI CASA ... politicamentecorretto.com

Paul Lewis al Teatro della Pergola facebook