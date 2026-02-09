Al Cinema Teatro Astra Offro io! con Antonella Questa

Al Cinema Teatro Astra è andata in scena una serata dedicata a “Offro io!”, con Antonella Questa. Lo spettacolo ha portato in scena una riflessione ironica e dura sulla società di oggi, dove rispetto e attenzione sembrano dipendere dal saldo sul conto corrente. La platea ha seguito con attenzione, tra risate e momenti di silenzio, una critica diretta a un mondo sempre più materialista.

