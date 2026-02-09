Arezzo si mobilita per un ragazzo di 14 anni che lotta contro la leucemia. Una raccolta fondi è partita per aiutarlo a ricevere le cure di cui ha bisogno e permettergli di tornare a vivere come gli altri ragazzi della sua età. La comunità si stringe intorno a lui, sperando di poter fare la differenza.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Una richiesta di aiuto per cercare di donare a un ragazzo di 14 anni la stessa vita di tanti suoi coetanei. Lui si chiama Lorenzo, frequenta un istituto superiore della provincia di Arezzo e sta cercando con la grande forza emotiva che ha dentro di sé – e l'aiuto delle varie équipe mediche alle quali si è affidato negli anni – di riuscire a portare a termine un percorso pieno di insidie e ostacoli. Fin dalla tenera età, quando a tutto si pensa meno di trovarsi di fronte a un problema fin troppo grande da dover affrontare: "A due anni e mezzo – afferma la mamma Caterina – gli è stata diagnosticata la leucemia mieloide JMML, un calvario infinito che i medici sono riusciti a trattare nonostante tutte le grandi difficoltà per l'aggressività della patologia stessa tanto che, già dall'età di 8 anni, ha portato gravi conseguenze agli arti inferiori con molteplici deformità in continuo aggravamento.

© Lanazione.it - “Aiutiamo Lorenzo tutti insieme”. Raccolta fondi per battere la leucemia

