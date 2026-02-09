A Bologna il match termina con un risultato amaro. Cuesta si infortuna, Pobega viene espulso, e tra pali, miracoli e il VAR, la partita si infiamma fino al 95’ quando il Parma segna il gol della vittoria. Una sconfitta che allunga la crisi del Bologna, mentre i tifosi si chiedono quando finirà questo momento difficile.

D’ora in poi, quando cercherete su Google la spiegazione della ’legge di Murphy’, troverete un link con la sintesi di Bologna-Parma dell’8 febbraio 2026. "Se qualcosa può andare male, andrà male", è la massima dello scienziato americano che si presta perfettamente a descrivere il momento che sta vivendo la squadra di Vincenzo Italiano, risucchiata in un vortice di negatività senza fine. Quello di ieri è il quarto ko di fila, il sesto nelle ultime sette gare al Dall’Ara: ma è il modo in cui matura che brucia le speranze rimaste nel fienile di questa stagione. Perché, di massima, perdere al 95’ ci potrebbe pure stare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ahi Bologna, Cuesta fa male. Pobega espulso, Var, pali e miracoli. Colpo Parma al 95’: crisi senza fine

Approfondimenti su Bologna Parma

La partita tra Bologna e Parma termina a reti inviolate, con un episodio che fa discutere: l’espulsione di Pobega.

Durante la partita tra Bologna e Parma, l’arbitro Giuseppe Collu ha passato molte ore davanti alla moviola.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Le parole di DDR dopo l’incredibile rimonta contro il Bologna facebook