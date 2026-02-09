Aggressione alla metro Jonio | operatore colpito con un cartello stazione chiusa per 20 minuti

Questa mattina alla fermata Jonio della metro B1 di Roma un uomo in stato di alterazione ha aggredito un operatore di stazione, colpendolo con un cartello. L’uomo ha anche danneggiato alcuni motorini parcheggiati all’esterno e ha provocato la chiusura temporanea della stazione per circa 20 minuti. La scena ha spaventato i pendolari, che hanno assistito a un episodio di violenza improvvisa. Sul posto sono intervenuti gli agenti e il personale di sicurezza.

Mattinata di paura alla fermata Jonio della linea Metro B1, nel quadrante nord-est di Roma, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha aggredito un operatore di stazione e danneggiato alcuni motorini parcheggiati all'esterno dello scalo, causando anche l'interruzione temporanea del servizio. L'episodio si è verificato nella mattinata di domenica. Secondo quanto ricostruito, un cittadino straniero, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol, ha colpito alle spalle un operatore di stazione in servizio all'interno di uno dei gabbiotti. L'uomo avrebbe utilizzato un cartello stradale in plastica, colpendo ripetutamente il dipendente della metropolitana e provocando momenti di panico tra i passeggeri presenti.

