Aggredito a pugni in pieno centro a Varese | 61enne finisce in ospedale

Da ilgiorno.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 61 anni è stato picchiato a pugni in pieno centro a Varese e ora si trova in ospedale. La scena si è svolta questa mattina, quando il cittadino stava semplicemente attraversando la strada. Qualcuno gli si è avvicinato e, senza motivo, ha iniziato a colpirlo. La polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato la violenza e chi siano gli aggressori. La vittima è stata soccorsa subito dai passanti e trasportata in ambulanza. La zona è stata transennata mentre gli agent

Varese, 9 febbraio 2026 – La mattina si è trasformata all’improvviso in un incubo per un cittadino di Varese. Erano circa le 9.30 di oggi, lunedì 9 febbraio, quando nel cuore della città all’incrocio tra viale Milano e via Como, davanti alla sede di Poste Italiane, la normalità è stata spezzata da un ’esplosione di violenza, tanto improvvisa quanto incomprensibile. L’aggressione. Un uomo di 61 anni stava camminando verso il centro, come ogni altro giorno, diretto al lavoro. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto pochi istanti dopo. Senza una parola, senza un motivo apparente, uno sconosciuto gli si è avventato contro colpendolo ripetutamente alla testa con pugni violenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

aggredito a pugni in pieno centro a varese 61enne finisce in ospedale

© Ilgiorno.it - Aggredito a pugni in pieno centro a Varese: 61enne finisce in ospedale

Approfondimenti su Varese Aggressione

Aggredito a pugni in pieno centro Varese: 61enne finisce in ospedale

La mattina di oggi a Varese si è conclusa con un’aggressione violenta in pieno centro.

Pugni in testa e violenza in pieno centro a Bari: aggredito il nuovo console della Georgia, fermato un 40enne

Nel cuore di Bari, il console generale della Georgia, Irakli Koiava, è stato picchiato da un uomo di 40 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Varese Aggressione

Argomenti discussi: San Lorenzo, in Psichiatria il 22enne che ha preso a pugni la donna in bici col figlio: aveva aggredito altre donne; Papà spintona e prende a pugni la maestra, denunciato; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti; Ebreo ortodosso aggredito a Zurigo.

aggredito a pugni inAggressione a Varese: 61enne preso a pugni in centro da un immigratoSecondo quanto ricostruito, la vittima stava camminando per recarsi al lavoro in centro quando è stata presa a pugni alla testa da uno sconosciuto, un immigrato della Costa d’Avorio già noto alle ... laprovinciadivarese.it

aggredito a pugni inPresa a pugni da uno sconosciuto mentre è in bici col figlio: Mi ha aggredita in strada, ora fa colazione sotto i miei occhiIl racconto della donna, attaccata mentre era in bicicletta per il quartiere San Lorenzo, a Roma, da un ragazzo che è diventato un incubo nel quartiere. Nei giorni scorsi è stata vittima anche una rag ... today.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.