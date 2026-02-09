Aggiornamenti sull’antenna telefonica | la tv smette di funzionare in tutto il paese

A Zengio, una piccola frazione di Brentonico, i residenti hanno notato che la TV ha smesso di funzionare. Nei giorni scorsi, durante alcuni lavori di aggiornamento sull’antenna telefonica, circa dieci abitanti hanno riscontrato problemi con il segnale televisivo. La situazione ha creato disagio tra chi cerca di seguire le trasmissioni quotidiane. Nessuna comunicazione ufficiale ancora, e la paura è che il guasto possa durare ancora qualche giorno.

Immediato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

La tv non funziona, i cittadini insorgono. Il Comune: Problemi nati con i lavori di aggiornamento sull'antenna telefonicaBRENTONICO. Lavori di ammodernamento che dovrebbero migliorare i servizi finiscono invece per crearne di nuovi. E' il caso di Zengio, frazione di Brentonico, dove negli ultimi giorni alcuni residenti ...

