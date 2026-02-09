Agenas pienamente operativa i nuovi vertici tutti ‘al maschile’ e le reazioni

Da oggi Agenas torna a pieno regime, segnando la fine di settimane di incertezza. I nuovi vertici sono tutti uomini, una scelta che ha suscitato reazioni diverse. La ripresa delle attività arriva in un momento delicato per il Servizio sanitario nazionale, che ha bisogno di stabilità e decisioni rapide.

Dopo “una lunga fase di incertezza”, l’ Agenas “torna pienamente operativa, in un momento cruciale per la tenuta del Servizio sanitario nazionale”. A sottolinearlo è Cittadinanzattiva, salutando con soddisfazione i nuovi vertici dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ma evidenziando allo stesso tempo anche la composizione “tutta al maschile”. I vertici. La Conferenza delle Regioni nei giorni scorsi ha infatti definito il nuovo organigramma, indicando  Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e attuale presidente della Conferenza delle Regioni, alla presidenza dell’Agenas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

