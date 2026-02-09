Questa sera, durante la puntata di Affari Tuoi, Marco dal Friuli Venezia Giulia ha scatenato il caos in studio. Il concorrente ha parlato tanto, interrompendo spesso e creando disordine tra gli altri partecipanti e il pubblico. Stefano De Martino ha cercato di gestire la situazione, ma l’atmosfera si è fatta molto tesa. La scena ha lasciato tutti a bocca aperta e ha fatto parlare sui social.

Marco dal Friuli Venezia Giulia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 9 febbraio. Il concorrente ha detto di avere 28 anni e ha rivelato di essere appassionato di peluche. Non solo, ha anche confidato al conduttore di non essere mai stato fidanzato. "Pronto per essere spupazzato", ha commentato ironicamente il padrone di casa. Con lui in studio la sorella Dora, studentessa magistrale. Anche lei, come Marco, arriva da Reana del Rojale in provincia di Udine. In molti sui social hanato la partita, soffermandosi in particolare su Marco e Dora. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "quanto parla": si scatena il caos

Nella puntata del 17 dicembre di Affari Tuoi, tra emozioni e divertimento, Stefano De Martino si esibisce in un coinvolgente show musicale, omaggiando l’ex Emma Marrone.

