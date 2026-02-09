Affari Tuoi Herbert Ballerina abbandona lo studio | Io ho qualcosa

Durante la puntata di domenica 8 febbraio di “Affari tuoi”, Herbert Ballerina, il comico Luigi Luciano, ha lasciato improvvisamente lo studio durante la trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai 1. Dopo aver indovinato diversi pacchi, ha deciso di andarsene dicendo semplicemente: “Io ho qualcosa...”. La sua uscita ha sorpreso tutti i presenti, lasciando pubblico e conduttore senza parole. Nessuno si aspettava un gesto simile in diretta.

Nella puntata di domenica 8 febbraio di Affari tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, il comico Herbert Ballerina (vero nome Luigi Luciano) è stato ancora una volta protagonista assoluto, ma con un finale a sorpresa: dopo aver indovinato diversi contenuti dei pacchi, ha abbandonato lo studio in diretta, lasciando tutti di stucco.La serata si è aperta con le sue battute classiche: Herbert si è definito “poligrotta” appassionato di grotte e ha presentato l’invenzione del momento, il “pesce sulgelato” (un pesce su un cono gelato), scatenando le risate del pubblico. Poi è arrivato il balletto passo a due con Martina Miliddi, sulle note de “La prostata Enflamada” (omaggio ironico al film Buen Camino di Checco Zalone), con Herbert travestito da ballerino spagnolo: un momento esilarante che ha fatto impazzire la platea e lo stesso De Martino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

