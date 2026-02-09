AEW | Tony Khan conferma che ci saranno nuovi arrivi a breve

Tony Khan conferma che a breve arriveranno nuovi talenti in AEW. Durante la settimana del Super Bowl, il presidente della federazione ha incontrato Baby Huey di 107.7 The Bone e gli ha detto che stanno lavorando per rafforzare il roster. Non sono ancora stati annunciati i nomi, ma l’obiettivo è portare nuove energie nel circuito.

Durante la settimana del Super Bowl, il presidente della AEW ha incontrato Baby Huey di 107.7 The Bone, che gli ha chiesto direttamente del recente aumento di ingaggi di talenti. Facendo riferimento a una notizia secondo cui la AEW avrebbe segretamente ingaggiato altri nomi ancora da annunciare, Huey ha chiesto chiarimenti a Khan. E anche se Khan non ha fatto nomi, non ha nemmeno evitato la domanda. Khan è stato breve, ma il messaggio è stato forte e chiaro: “Valuto costantemente il mercato e cerco lottatori di talento disponibili a unirsi alla AEW. La AEW è il posto dove lottano i migliori e continuerà ad esserlo ancora per molto tempo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Approfondimenti su AEW Super Bowl

Durante un’intervista al podcast Unlikely con Adrian Hernandez, Tony Khan ha confermato che Will Ospreay tornerà nel roster AEW nel 2026, anche se senza una data specifica.

La federazione di Tony Khan ha annunciato un nuovo acquisto.

Ultime notizie su AEW Super Bowl

