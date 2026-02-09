Una wrestler di AEW si trova ancora lontano dal ring. Dopo aver lasciato temporaneamente la federazione, il suo futuro in TV resta incerto. I fan attendono aggiornamenti su quando potrà tornare in azione, ma al momento non ci sono notizie certe sulla sua ripresa.

Nell’intenso viavai di wrestler da una federazione all’altra, capita molto spesso ormai di vedere alcuni lottatori e lottatrici fermi ai box senza possibilità di tornare in TV all’orizzonte. In particolare in AEW la cosa si nota soprattutto con elementi altisonanti come Britt Baker, ma nel suo Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha parlato della situazione di un’altra lottatrice della federazione di Tony Khan che è ferma ormai da un po’. Di quale lottatrice si tratta?. La wrestler in questione è Anna Jay, assente dagli schermi più o meno dall’inizio dell’estate. Un primo report suggeriva che il suo contratto scadesse verso la primavera del 2026, ma secondo Dave Meltzer l’accordo di Anna con la AEW potrebbe scadere molto prima, sembrerebbe nei primi mesi dell’anno: “Il contratto di Anna Jay scade all’inizio dell’anno e si dice che sia aperta ad esplorare le altre opzioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Aggiornamenti sullo status di una wrestler

Approfondimenti su AEW Wrestler

