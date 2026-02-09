Aeroporto di Salerno domani incontro al Mit | le dichiarazioni del sottosegretario Iannone

Domani l’aeroporto di Salerno sarà al centro di un incontro al MIT. Il sottosegretario Iannone ha annunciato che chiederà a Gesac ed Enac di verificare la reale situazione dello scalo, che ha spesso fatto parlare di sé per le sue difficoltà. L’obiettivo è capire se ci sono margini di miglioramento o se serve qualche intervento urgente. L’appuntamento si preannuncia decisivo per il futuro di uno dei porti aerei più strategici della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Verificheremo con Gesac ed Enac il reale stato dello scalo Salerno-Costa d'Amalfi e Cilento". Con questo presupposto, il senatore Antonio Iannone, sottosegretario alle infrastrutture, riceverà domani presso il ministero a Roma i vertici delle due società chiamate a fare il punto presso il Mit sul futuro dell'aeroporto Costa d'Amalfi e del Cilento. In una dichiarazione che precede l'incontro, il senatore Iannone si è augurato che " chi diceva di aver fatto tutto realizzando questo miracolo NON abbia fatto solo una fiammata elettorale per le elezioni regionali". All'incontro non sembra essere stata invitata la regione Campania, né con l'assessore Casillo, nè con il presidente Commissione Trasporti Cascone, mentre il Mit che sarà rappresentato anche dal sottosegretario Ferrante porterà al tavolo il collegamento con la ferrovia ed il rifinanziamento di 100 milioni di euro dal CIPESS.

