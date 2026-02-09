Adriatica interrotta Una pioggia di sassi su strada e ferrovia

Alle prime ore della notte, a Pesaro, una frana ha bloccato la statale Adriatica in direzione Fano. La strada e la ferrovia sono state invase da sassi e detriti, creando disagi e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la viabilità resta compromessa fino a nuove comunicazioni.

Poco prima della mezzanotte di sabato, a Pesaro, una frana ha invaso la carreggiata della Statale Adriatica, in direzione Fano. Massi di medie e grandi dimensioni si sono staccati dal Colle Ardizio e sono piombati sull'asfalto. Nessun ferito, nessuna auto coinvolta. Un miracolo, più che un caso. Così nella serata di ieri, dopo ore di lavoro, l'assessore regionale Francesco Baldelli ha potuto annunciare la riapertura. "La strada tornerà percorribile in meno di un'ora – ha annunciato l'assessore verso le 19 sul proprio profilo social, cosa poi avvenuta -. Domani, lunedì, per consentire il completamento definitivo degli interventi sulle reti di protezione, sarà attivo per alcune ore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

