Addio al professor Fabrizio Castelli | da Pignolo alle grandi scoperte

Martedì alle 14.45 nella chiesa di San Martino a Lambrate si terranno i funerali di Fabrizio Castelli, il professore di fisica dell'università statale di Milano morto venerdì sera. La comunità accademica e gli studenti si preparano a salutare il docente bergamasco, conosciuto per le sue scoperte e il suo percorso, che ora lascia un vuoto nel mondo della fisica.

IL LUTTO. Saranno celebrati martedì alle 14.45 nella chiesa di San Martino a Lambrate in via dei Canzi, i funerali di Fabrizio Castelli, il docente bergamasco di Fisica all'università statale, morto venerdì sera a Milano. Ospitiamo un ricordo del professor Castelli scritto da Paolo Aresi, suo amico fin dall'infanzia. Eravamo più o meno in seconda media quando affidai a Fabrizio un compito molto importante: avrebbe dovuto progettare un'astronave che andasse alla velocità della luce (o quasi). Il motivo era semplice: tutti e due eravamo appassionati di fantascienza, divoravamo film e romanzi. Il Pianeta Proibito ci aveva fatto sognare, più ancora di Ultimatum alla Terra.

