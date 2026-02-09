addio al grandissimo italiano

A 96 anni è morto Antonino Zichichi, uno dei simboli della scienza italiana. Ricercatore e divulgatore, ha dedicato gran parte della vita alla fisica delle particelle e alla promozione della cultura scientifica nel paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per il mondo della ricerca e per tutti coloro che lo hanno seguito e apprezzato.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei volti più riconoscibili della scienza italiana, noto per i contributi alla fisica delle particelle e per una lunga presenza nel dibattito pubblico come studioso e divulgatore. Nel corso di decenni, Zichichi ha unito attività di ricerca, ruoli istituzionali e iniziative internazionali, diventando un riferimento per molti aspetti della fisica del secondo Novecento in Italia e in Europa. Accademico e organizzatore scientifico, ha lavorato in contesti di primo piano e ha partecipato alla costruzione di infrastrutture e reti di collaborazione che hanno inciso sulla capacità del Paese di competere nella ricerca di frontiera.

