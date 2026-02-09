È morto oggi Antonino Zichichi, uno dei volti più noti della fisica italiana. Aveva 92 anni ed era considerato una figura di riferimento nella divulgazione scientifica e nello studio delle particelle. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della ricerca e della cultura scientifica in Italia.

Si è spento oggi, 9 febbraio, Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico tra i più noti in Italia, specializzato in fisica delle particelle e autore di contributi rilevanti nel settore. Aveva 96 anni. La notizia è stata confermata da fonti della comunità scientifica. Nel corso della sua lunga carriera, Zichichi ha ricoperto incarichi di primo piano: è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 1977 al 1982 e nel 1978 è stato eletto presidente della Società Europea di Fisica. È inoltre considerato uno dei principali promotori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, uno dei più importanti centri di ricerca sotterranei al mondo.

© Dayitalianews.com - Addio ad Antonino Zichichi, protagonista della fisica italiana

