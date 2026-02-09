Addio ad Antonino Zichichi il fisico eretico e visionario | ‘Non siamo figli del caos’ il ricordo del figlio Lorenzo

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore che ha lasciato un segno nel mondo della scienza. Si è spento nel sonno, senza dolore, lasciando dietro di sé un’eredità fatta di intuizioni e passione. Il figlio Lorenzo ricorda un uomo che non si arrendeva alle convenzioni e che ha sempre creduto che il caos non fosse il nostro destino.

Lo scienziato e divulgatore scientifico è morto nel sonno. Antonino Zichichi è morto nel sonno all'età di 96 anni. Con lui se ne va una delle figure più iconiche, controverse e mediaticamente riconoscibili della scienza italiana del Novecento: fisico delle particelle, organizzatore scientifico, divulgatore instancabile, costruttore di istituzioni e, soprattutto, intellettuale fuori dagli schemi. Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, Zichichi è stato il fondatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, oggi uno dei centri di ricerca più avanzati al mondo, e il creatore del Centro Ettore Majorana di Erice, laboratorio globale del dialogo tra scienza, politica e pace.

