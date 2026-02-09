Addio a Patrizia De Blanck | la contessa ribelle che ha sfidato tv e convenzioni

La notizia della morte di Patrizia De Blanck si diffonde come un fulmine. La contessa, nota per il suo carattere forte e il modo di fare irriverente, aveva 85 anni. Con lei si spegne un’icona che ha sfidato le convenzioni della tv e del mondo dello spettacolo per decenni. La sua presenza rimarrà impressa negli occhi di chi l'ha seguita e nei ricordi di chi l'ha incontrata.

La notizia arriva secca: Patrizia De Blanck non c’è più. Aveva 85 anni e con lei se ne va un modo di stare in scena che oggi sembra quasi irreale. Ad annunciarlo è stata la figlia Giada, con un breve messaggio che vibra di dolore e gratitudine insieme. La contessa che non chiedeva permesso. Patrizia De Blanck era una contessa vera. Di sangue e di temperamento. Figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore cubano Guillermo De Blanck y Menocal, ultima erede di una famiglia legata a doppio filo a Venezia e a Ca’ Dario – palazzo bellissimo e maledetto, secondo la leggenda. Il titolo nobiliare di cui si fregiava, non era una corazza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

