addio a patrizia de blanck la contessa aveva 85 anni

È morta Patrizia De Blanck, la contessa aveva 85 anni. La notizia è stata annunciata dalla figlia Giada, che ha spiegato che la madre era malata da tempo. La sua scomparsa ha colpito molti, soprattutto nel mondo dello spettacolo. La donna era conosciuta per la sua vita movimentata e le sue apparizioni pubbliche. Ora, la sua famiglia si prepara a ricordarla e a onorarne la memoria.

Si è spenta a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, a dare la notizia sua figlia Giada che ha rivelato che era malata da tempo E’ scomparsa a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck. A comunicare la sua morte sua figlia Giada che era molto affezionata e lei. Ha rivelato che si è spenta a 85 anni dopo una lunga malattia, di cui, fino ad ora, non era stata data notizia. Vanta una carriera televisiva importante, tra reality e programmi in cui ha fatto l’opinionista. Molto apprezzata dal web e soprattutto amata per la partecipazione al Gf Vip 5 dove fu protagonista di gag. Un episodio che rimarrà nella storia televisiva successe quando Barbara d’Urso da Pomeriggio 5 si collegò in diretta con la Casa e lei si stava spogliando e venne ripresa mentre era completamente nuda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

