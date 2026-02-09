Addio a Enrico Benzing giornalista e tecnico aerodinamico di F1

Enrico Benzing, noto giornalista e tecnico aerodinamico di Formula 1, si è spento all’età di 80 anni. La sua morte ha colpito il mondo delle corse, dove ha lasciato un segno forte grazie alla sua competenza e passione. Benzing era conosciuto per la sua capacità di unire l’informazione tecnica con un approccio diretto, diventando un punto di riferimento per giornalisti e appassionati. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il giornalismo sportivo e per il motorsport italiano.

Professionista di grande rigore e curiosità scientifica, Enrico Benzing ha segnato la storia del motorsport attraverso una combinazione di ingegneria, analisi dati e divulgazione tecnica. La sua attenzione all'aerodinamica ha alimentato studi metodici sui flussi delle monoposto, offrendo una lente di lettura che ha influenzato le interpretazioni di team e redazioni per decenni. Laureato in ingegneria meccanica, Benzing coltivò fin da giovane una passione per l'aerodinamica, convinto che i dettagli tecnici guidassero le prestazioni delle vetture. Il suo libro Wings resta una pietra miliare per chi vuole comprendere l'andamento dei flussi sulle monoposto di Formula 1.

