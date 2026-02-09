Adattamento climatico | anche Pescara tra le città europee selezionate per il programma Pathways2Resilience
Pescara entra nel progetto europeo Pathways2Resilience, che punta ad aiutarla ad adattarsi ai cambiamenti climatici. La città si aggiunge ad altre in Europa scelte per migliorare la resilienza ambientale, parte di uno sforzo più grande per accelerare il Green deal. Il progetto coinvolge vari enti locali e cittadini, che lavoreranno insieme per trovare soluzioni concrete ai rischi legati al clima. La notizia arriva in un momento in cui l’attenzione sulle sfide ambientali diventa sempre più urgente.
Per accelerare l’attuazione del Green deal europeo sono stati avviati diversi progetti, cinque missioni dell’Unione Europea, tra cui anche Pathways2Resilience. Si tratta di un programma sull’adattamento ai cambianti climatici. Tra le 62 regioni e città europee che prenderanno parte alla seconda.🔗 Leggi su Ilpescara.it
