Adattamento climatico | anche Pescara tra le città europee selezionate per il programma Pathways2Resilience

Da ilpescara.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescara entra nel progetto europeo Pathways2Resilience, che punta ad aiutarla ad adattarsi ai cambiamenti climatici. La città si aggiunge ad altre in Europa scelte per migliorare la resilienza ambientale, parte di uno sforzo più grande per accelerare il Green deal. Il progetto coinvolge vari enti locali e cittadini, che lavoreranno insieme per trovare soluzioni concrete ai rischi legati al clima. La notizia arriva in un momento in cui l’attenzione sulle sfide ambientali diventa sempre più urgente.

Per accelerare l’attuazione del Green deal europeo sono stati avviati diversi progetti, cinque missioni dell’Unione Europea, tra cui anche Pathways2Resilience. Si tratta di un programma sull’adattamento ai cambianti climatici. Tra le 62 regioni e città europee che prenderanno parte alla seconda.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Pescara Pathways2Resilience

Parma tra le città europee a impatto climatico zero: oltre 1,3 milioni dal ministero

Parma si distingue come esempio di sostenibilità tra le città europee, grazie a un finanziamento di oltre 1,3 milioni di euro dal governo.

Dal cambiamento climatico alle strategie di adattamento: anche de Pascale al Rasi per il "dialogo sul clima"

Il 21 gennaio al teatro Rasi di Ravenna si terrà l’evento “Dialogo sul clima”, con la partecipazione di de Pascale e altri esperti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pescara Pathways2Resilience

adattamento climatico anche pescaraEventi estremi più intensi, Italia a rischio: fondamentale l’adattamentoLa climatologa Elisa Palazzi: il ciclone Harry nel Sud Italia è stato impressionante, fa capire quanto sia importante prepararsi ... bergamonews.it

AP Photo/LaPresse (ph. Joshua A. Bickel)Un tema locale alla conquista dell’evento globale per eccellenza. L’adattamento climatico, che comprende le strategie per limitare l’impatto degli eventi meteorologici estremi, sta ricoprendo un ruolo ... linkiesta.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.