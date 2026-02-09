L’opinione di Adani sorprende tutti. Il commentatore ha detto che al VAR è sfuggito un episodio tra Gila e Cabal, perché le immagini non sono state riviste abbastanza indietro. Secondo lui, se fosse stato fatto, sarebbe stato impossibile non assegnare il fallo. La discussione sui controlli al VAR si riaccende, e ora sono in molti a chiedersi se davvero siano stati analizzati i replay nel modo giusto.

. Il pensiero dell’opinionista. Durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato con il consueto vigore l’episodio più discusso di Juventus-Lazio: il mancato penalty per il contatto tra Gila e Cabal. Secondo l’opinionista, si è trattato di un vero e proprio “blackout” tecnologico, un errore di valutazione derivato da una svista nella gestione delle immagini da parte della sala video. Adani sostiene con convinzione che l’episodio sia letteralmente sfuggito al controllo del monitor: « Secondo me questo episodio è scappato al Var. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Adani spiazza: «Al Var è sfuggito Gila-Cabal, non sono andati abbastanza indietro con le immagini. Se no è impossibile non darlo»

Lele Adani ha spiegato in tv che il rigore negato a Cabal non è stato rivisto dal VAR perché, secondo lui, l’azione non è stata analizzata a fondo.

