Adani | A forza di criticare Luis Henrique…

Lele Adani ha preso di mira le continue critiche a Luis Henrique, ma si concentra anche sul momento dell’Inter in vista della partita contro la Juventus di sabato. L’allenatore, infatti, ha sottolineato come la squadra nerazzurra abbia dimostrato forza mentale e continuità, elementi fondamentali per affrontare una sfida così importante. Adani invita a mantenere la calma e a guardare ai fatti concreti, piuttosto che alle polemiche.

Durante La Nuova Ds, Lele Adani ha analizzato il momento dell’Inter in vista della sfida di sabato contro la Juventus, soffermandosi soprattutto sulla forza mentale e sulla continuità della squadra nerazzurra. “È sempre Inter-Juve – ha spiegato Adani – ma nella condizione attuale l’Inter sembra quasi correre su sé stessa. Gioca tantissimo e dall’esterno può sembrare normale vincere in settimana col Torino e poi magari rifilare un 5-0 al Sassuolo, ma non lo è affatto. Questo tipo di dominio lo costruisci prima di tutto mentalmente”. Secondo l’ex difensore, il big match sarà uno dei punti più alti della stagione: “La Juventus è in forma, sta andando forte.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Lele Adani

Roberto De Zerbi commenta la prestazione di Luis Henrique all’Inter, sottolineando il talento e la forza fisica del giocatore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ERRORE DI TRADUZIONE DICONOBEPPE CHE SUCCEDEDICHIARAZIONI DI LAUTARO.. CHI CRITICA LAUTARO É GOBBO

Ultime notizie su Lele Adani

Argomenti discussi: Adani Defence & Aerospace e Leonardo avviano a una partnership strategica per lo sviluppo di un ecosistema elicotteristico in India; Adani spiega il talento di Vergara: forza fisica, intelligenza e qualità – IL VIDEO; Elicotteri per l’India: accordo di Leonardo con Adani; Adani: #Napoli-Chelsea? Gli azzurri non hanno mai perso il controllo della gara, la sconfitta deriva da giocate dei singoli A Viva el Futbol: Il gol di #Vergara è un gol che abita in Champions League nei numeri 10 o 7 di alto livello. Mi viene un nome dall'attua.

Adani: Chi si accorge che l’Inter è senza Barella e Calha? A forza di criticare Luis Henrique…Durante La Nuova Ds, l'ex giocatore Lele Adani ha commentato il momento dell'Inter in vista della gara di sabato contro la Juve ... msn.com

Uno per tutti, tutti per... Luis Henrique! Al primo gol con l'Inter, Thuram e Lautaro impazziscono x.com

Chivu: “Se mi parlate di Thuram, Luis Henrique e Dimarco io vi parlo di Akanji. E vi parlo di Sommer, che non ha subito gol. Ha fatto una grande parata anche se c’era fuorigioco. Non avevamo dubbi su Yann, noi dentro. Magari fuori qualcuno ha dubbi ma noi facebook