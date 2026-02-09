Adamant primo stop con Sacco | Faenza passa alla Bondi Arena dopo un finale al cardiopalma

Faenza batte Adamant in modo spettacolare. La squadra di Sacco incassa la prima sconfitta della stagione e lascia spazio a un Faenza che lotta fino all’ultimo minuto. La partita si decide negli ultimi secondi, con i romagnoli che sfruttano le percentuali al tiro da tre punti e qualche errore dei biancazzurri. Un finale al cardiopalma, con i padroni di casa che festeggiano davanti al loro pubblico.

L'Adamant incappa nella prima sconfitta della gestione Sacco e lascia strada a un'indomabile Faenza, che vince alla Bondi Arena sfruttando le percentuali al tiro dall'arco (52%) e alcune ingenuità dei biancazzurri. Finisce 89-92 una partita gradevole.

L'Adamant ha iniziato la stagione con una vittoria significativa a Fabriano, sotto la guida di coach Giancarlo Sacco.

Nel match disputato alla Bondi Arena, San Severo si impone sull’Adamant con il punteggio di 86-76.

Adamant, esame da big. Dopo la Luiss c’è Faenza. Sacco cerca un altro colpoIl calendario non sorride al tecnico pesarese, con Jesi, Roma, Imola e Latina. Ma i progressi mostrati dalla squadra in queste giornate fanno ben sperare . ilrestodelcarlino.it

Adamant convincente. Un gruppo che lotta e che fa paura alle bigE’ stata ancora una volta una grande Adamant quella che è andata ad un passo dall’impresa contro la corazzata Juve Caserta, ma che alla fine ha dovuto arrendersi ai campani dopo un tempo supplementare ... ilrestodelcarlino.it

Si comunica che i tagliandi per la sfida tra Adamant Ferrara e Tema Sinergie Faenza saranno in vendita anche nella mattinata di domenica 8 febbraio, dalle 10:00 alle 12:00, ai botteghini della Bondi Arena . . . #FerraraBasket2018 facebook