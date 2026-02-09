Adamant primo stop con Sacco | Faenza passa alla Bondi Arena dopo un finale al cardiopalma

Da today.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Faenza batte Adamant in modo spettacolare. La squadra di Sacco incassa la prima sconfitta della stagione e lascia spazio a un Faenza che lotta fino all’ultimo minuto. La partita si decide negli ultimi secondi, con i romagnoli che sfruttano le percentuali al tiro da tre punti e qualche errore dei biancazzurri. Un finale al cardiopalma, con i padroni di casa che festeggiano davanti al loro pubblico.

L'Adamant incappa nella prima sconfitta della gestione Sacco e lascia strada a un'indomabile Faenza, che vince alla Bondi Arena sfruttando le percentuali al tiro dall'arco (52%) e alcune ingenuità dei biancazzurri. Finisce 89-92 una partita gradevole.

