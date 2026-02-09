Accumulo di cassette? Come cambia la raccolta differenziata al mercato orientale

Questa mattina a Genova è partito il nuovo servizio di raccolta differenziata delle cassette al Mercato Orientale. Da oggi i commercianti devono smaltire in modo diverso i contenitori usati, con una sperimentazione che durerà alcune settimane. La novità mira a ridurre l’accumulo di rifiuti e migliorare la gestione dei materiali riciclabili nel cuore del centro città.

Ha preso il via oggi, lunedì 9 febbraio 2026, il nuovo servizio sperimentale per la raccolta differenziata delle cassette a servizio delle attività del Mercato Orientale, in via XX Settembre nel centro di Genova.Un progetto, denominato EcoStop, nato dalla collaborazione tra Comune, Amiu e.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

