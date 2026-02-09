Accordo VisitBergamo-NCC | transfer turistici a tariffe scontate prenotabili agli infopoint o a distanza

VisitBergamo ha siglato un accordo con gli operatori NCC per offrire transfer turistici a tariffe scontate. I visitatori, turisti e anche i cittadini potranno prenotare i transfer con auto con conducente direttamente dagli infopoint di Bergamo Alta, Bergamo Bassa e dall’aeroporto di Orio al Serio. La novità mira a rendere più semplice e conveniente muoversi in città e dintorni.

Una partnership tra VisitBergamo e gli operatori NCC per dare un servizio in più a visitatori, turisti e anche cittadini, con la possibilità di prenotare transfer con noleggio auto con conducente direttamente dagli infopoint turistici di Bergamo Alta, Bergamo Bassa e dell'Aeroporto di Orio al Serio. Il servizio può essere richiesto anche a distanza (scrivendo all'indirizzo e-mail [email protected] oppure contattando VisitBergamo via WhatsApp al numero 3331850393) garantendo così un accesso semplice e immediato al servizio anche per chi non si reca fisicamente agli sportelli. Il servizio è rivolto a singoli viaggiatori, famiglie e gruppi e prevede tariffe convenzionate per diverse tipologie di spostamento, tra cui collegamenti verso aeroporti, città d'arte lombarde e laghi, con soluzioni che includono auto, van, minivan e autobus turistici.

