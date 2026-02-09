Accompagnano nipote e figlio a un' udienza al tribunale dei minorenni con dei coltelli due denunciati

Due persone sono state denunciate ieri mattina a Palermo dopo aver portato coltelli in tribunale. Loro, che accompagnavano una nipote e un figlio a un’udienza al tribunale dei minorenni di via Principe di Palagonia, si sono presentati agli uffici con le armi in tasca. La scena ha attirato l’attenzione degli agenti di polizia, che hanno subito sequestrato i coltelli e avviato le pratiche per le denunce. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha sollevato più di qualche domanda sulla sicurezza negli ambienti giudiziari.

I carabinieri, in due momenti diveris, hanno bloccato dopo i controlli un uomo di 68 anni, già noto alle forze di polizia, e una donna incensurata di 63 anni Accompagnano una nipote e il figlio, citati per un'udienza al tribunale dei minorenni, ma si presentano negli uffici giudiziari di via Principe di Palagonia, all'interno del Malaspina, con dei coltelli. Per questo motivo un uomo di 68 anni, già noto alle forze di polizia, e una donna incensurata di 63 anni, in due momenti diversi sono stati denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. A sorprenderli, durante le verifiche col metal detector, sono stati i carabinieri del reparto Servizi e magistratura, in sinergia con i militari della stazione Uditore.🔗 Leggi su Palermotoday.it

