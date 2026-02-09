Accendi il glow con Double Serum Foundation

Questa mattina, nelle profumerie di tutta Italia, si è diffusa una novità che ha catturato l’attenzione di molte clienti: il nuovo fondotinta che promette di unire copertura, luminosità e cura della pelle in un solo prodotto. Si chiama Double Serum Foundation, e non si limita a coprire le imperfezioni. Ora il fondotinta deve anche valorizzare l’incarnato e fare bene alla pelle, come un vero trattamento di skincare. Molti hanno già provato la novità, sperando di trovare il prodotto perfetto per un look naturale e luminoso.

Non è più solo una questione di coprenza. Oggi un fondotinta deve fare di più: valorizzare l’incarnato assicurando un effetto glow, ma anche far bene alla pelle, proprio come un prodotto skincare. Double Serum Foundation di Clarins nasce proprio da questa esigenza e prende in prestito la tecnologia skincare del best seller del brand per trasformarla in make-up. Risultato: un prodotto ibrido che unisce gesto beauty e trattamento, pensato per chi vuole una pelle luminosa, fresca e glowy. GUARDA LE FOTO Double Serum Foundation di Clarins. Che cos’é Double Serum Foundation?. Un fondotinta unico ed innovativo, ad alto tasso di tecnologia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Accendi il glow con Double Serum Foundation Approfondimenti su Double Serum Foundation Double Fine annuncia Kiln, un nuovo party game con i vasi rotti Double Fine ha presentato Kiln, un nuovo party game multiplayer che si distingue per il suo stile originale e innovativo. Con la moda di “Glow” ogni donna può sentirsi valorizzata Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. È arrivato il tuo nuovo fondotinta preferito: Double Serum Foundation di @clarinsofficial #levanitaprofumerie #clarinsmakeup #doubleserumfoundation #doubleserum facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.