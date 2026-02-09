La vicenda di Milena, una donna abusata e poi abbandonata in Siberia, ha portato a una condanna pesante. Igor Zykov, il bracciante accusato, dovrà scontare 23 anni di carcere. La sentenza ha lasciato tutti senza parole, segnando un altro episodio duro in un paese già scosso dal caso.

La sentenza: 23 anni per Igor Zykov. Un caso che ha scioccato la Russia e l’opinione pubblica internazionale. Igor Zykov, 42 anni, bracciante agricolo nella regione siberiana di Krasnoyarsk, è stato condannato a 23 anni di carcere in una colonia penale a regime severo per omicidio, aggressione sessuale aggravata e furto. La vittima è Milena Shevelyova, studentessa diciassettenne. Il rancore e il piano di vendetta. Secondo quanto emerso in aula, Zykov era “consumato dalla rabbia” contro il padre della ragazza, suo datore di lavoro, per un rancore personale. Il suo piano iniziale sarebbe stato quello di uccidere il bestiame come gesto di vendetta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Abusata e lasciata ai maiali in Siberia: il delitto choc di Milena, il bracciante condannato a 23 anni

