Abraham | numeri importantissimi in Turchia E nella sua nuova esperienza all’Aston Villa …

Abraham sta vivendo un momento molto positivo all’Aston Villa. Dopo aver lasciato il Milan in estate, il suo inizio in Inghilterra si rivela più che convincente. I numeri parlano chiaro: Abraham ha già segnato diversi gol e si sta dimostrando una pedina importante per la squadra. I tifosi sono soddisfatti e l’attaccante sembra aver ritrovato la forma giusta, lasciandosi alle spalle le difficoltà della passata stagione.

Il Milan durante la scorsa estate ha deciso di cambiare moltissimo: tanti nuovi arrivi, ma anche tante partenze. Rosa ridotta (vista la non presenza di coppe europee in calendario) e tanti cambi in tutti i reparti. Non è stata una cessione quella di Tammy Abraham: l'ex attaccante rossonero è tornato alla Roma dopo la scadenza del prestito gratuito. In estate il passaggio al Besiktas. Con il club turco, Abraham ha fatto benissimo: 7 gol in 18 presenze in campionato. Talmente bene che a gennaio è stato l'Aston Villa a portarlo a casa. L'ex attaccante del Chelsea è quindi tornato in Premier League: con la squadra di Emery ha giocato finora due partite in campionato senza segnare.

