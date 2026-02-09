Abodi | Azzurri competitivi in tutte le discipline Oltre allo sport vinceranno il lavoro la cultura e il turismo italiano

A tre giorni dall’apertura dei Giochi invernali, l’Italia può già sorridere. La nazionale italiana ha portato a casa sei medaglie, con grandi performance come quella di Francesca Lollobrigida, che ha vinto l’oro nei 3000 metri stabilendo il record olimpico. I risultati sono arrivati prima ancora dell’inizio ufficiale delle gare, e gli atleti italiani si mostrano pronti a competere in tutte le discipline. La speranza è di continuare così, con numeri record e tanto entusiasmo.

A poco più di tre giorni dall’inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina la nazionale italiana ha già iniziato a registrare numeri da record: 6 medaglie già conquistate, a partire dalla splendida impresa di Francesca Lollobrigida, che ha conquistato il primo oro nei 3000 metri e firmando il record olimpico. Oltre alla festa però c’è anche lo sconcerto di fronte a chi vorrebbe rovinare l’evento sportivo per antonomasia. E a raccontare il grande lavoro che c’è dietro a questa edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi è stato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che in una lunga intervista al quotidiano La Verità non si è sbilanciato  sulle aspettative sulla rappresentativa azzurra «La certezza di comportamenti esemplari, di saper competere con onore, e tanta fiducia in chiave medaglie che ha già trovato conferma nelle prime giornate di gara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

