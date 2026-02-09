Abodi | Azzurri competitivi in tutte le discipline Oltre allo sport vinceranno il lavoro la cultura e il turismo italiano

A tre giorni dall’apertura dei Giochi invernali, l’Italia può già sorridere. La nazionale italiana ha portato a casa sei medaglie, con grandi performance come quella di Francesca Lollobrigida, che ha vinto l’oro nei 3000 metri stabilendo il record olimpico. I risultati sono arrivati prima ancora dell’inizio ufficiale delle gare, e gli atleti italiani si mostrano pronti a competere in tutte le discipline. La speranza è di continuare così, con numeri record e tanto entusiasmo.

A poco più di tre giorni dall’inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina la nazionale italiana ha già iniziato a registrare numeri da record: 6 medaglie già conquistate, a partire dalla splendida impresa di Francesca Lollobrigida, che ha conquistato il primo oro nei 3000 metri e firmando il record olimpico. Oltre alla festa però c’è anche lo sconcerto di fronte a chi vorrebbe rovinare l’evento sportivo per antonomasia. E a raccontare il grande lavoro che c’è dietro a questa edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi è stato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che in una lunga intervista al quotidiano La Verità non si è sbilanciato sulle aspettative sulla rappresentativa azzurra «La certezza di comportamenti esemplari, di saper competere con onore, e tanta fiducia in chiave medaglie che ha già trovato conferma nelle prime giornate di gara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Abodi: Azzurri competitivi in tutte le discipline. Oltre allo sport vinceranno il lavoro, la cultura e il turismo italiano Approfondimenti su Milano Cortina Non solo ginnastica, era uomo di sport. E chiedeva spazi per tutte le discipline Se ne va Athos Frosini, figura di spicco nello sport pistoiese. Maturità 2026, le materie: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 discipline) e le commissioni. Tutte le novità del Ministero L'esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno, con la prima prova di Italiano alle otto del mattino. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Verso Napoli-Roma: gli azzurri recuperano McTominay In vista del big match del Maradona, arrivano notizie rassicuranti per il Napoli sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, uscito acciaccato contro il Genoa, salterà solo la gara di facebook Argento vivo per la nostra staffetta mista del biathlon !! Secondo giorno di @milanocortina26 che sembra non finire mai, con il medagliere degli Azzurri che arriva a 6 ! Un secondo posto frutto dell’impresa di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.