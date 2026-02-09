Abbiamo scovato un picchiatore del poliziotto pestato a Torino

Questa mattina abbiamo scoperto che il picchiatore responsabile dell’aggressione al poliziotto a Torino è stato individuato. Lo abbiamo visto nel video del raid al Palasharp di Milano, dove si riconosce chiaramente l’uomo che colpisce l’agente a martellate. La polizia sta ora cercando di capire se ci siano altri coinvolti e quale sia stato il movente dell’attacco.

Trovato da «Fuori dal Coro» al Palasharp di Milano, l’antagonista si riconosce nel video del raid in cui l’agente è preso a martellate. Non contento, ha partecipato agli scontri di sabato a Corvetto. «Mi hanno preso», racconta. Ma poco dopo era già stato rilasciato. «Io sono nel video incriminato, quello del poliziotto preso a martellate». A parlare è Leonardo. Ha circa vent’anni e frequenta il centro sociale di Cinisello Balsamo, Comune della città metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Laverita.info

