Abbiamo scovato un picchiatore del poliziotto pestato a Torino
Questa mattina abbiamo scoperto che il picchiatore responsabile dell’aggressione al poliziotto a Torino è stato individuato. Lo abbiamo visto nel video del raid al Palasharp di Milano, dove si riconosce chiaramente l’uomo che colpisce l’agente a martellate. La polizia sta ora cercando di capire se ci siano altri coinvolti e quale sia stato il movente dell’attacco.
Trovato da «Fuori dal Coro» al Palasharp di Milano, l’antagonista si riconosce nel video del raid in cui l’agente è preso a martellate. Non contento, ha partecipato agli scontri di sabato a Corvetto. «Mi hanno preso», racconta. Ma poco dopo era già stato rilasciato. «Io sono nel video incriminato, quello del poliziotto preso a martellate». A parlare è Leonardo. Ha circa vent’anni e frequenta il centro sociale di Cinisello Balsamo, Comune della città metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Torino Poliziotto
Poliziotto pestato a Torino, Morrone (Lega): "Nessun sconto alla violenza eversiva"
Un agente della polizia a Torino è stato brutalmente aggredito.
Alessandro Calista poliziotto pestato al corteo per Askatasuna a Torino, "Ho sentito un dolore terribile"
Un poliziotto è rimasto ferito durante il corteo per Askatasuna a Torino.
Arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto a Torino
“ FLASHBACK 2014 – 12 ANNI FA! Guardate un po’ cosa abbiamo scovato nell’archivio: un articolo intero de La Provincia dedicato proprio a noi, o meglio… a voi! Il 2 febbraio 2014 usciva questo pezzo su ‘Mariano Comense’ e sulla nostra pagina c facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.