A Trieste oltre cinque incidenti al giorno sette i mortali nel 2025

A Trieste, nel 2025, si sono verificati quasi 2.000 incidenti stradali. In media, più di cinque ogni giorno. Sono sette le persone morte nel corso dell’anno, mentre altre 890 sono rimaste ferite. La città registra anche oltre 1.100 danni materiali, con circa 764 incidenti che hanno causato lesioni. Un quadro che preoccupa e che richiede attenzione.

A Trieste, nel 2025 ci sono stati 1962 incidenti totali, in media 5,37 al giorno, e di questi sette con esito mortale, 764 con lesioni personali (890 persone ferite) e 1191 con soli danni materiali. Risultano 658 i veicoli a due ruote interessati. In merito all'età delle persone coinvolte, il 26.

