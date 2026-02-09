A tre mesi dal parto sento una sensazione di pesantezza al pavimento pelvico | è normale?

Tre mesi dopo aver dato alla luce, una donna si rivolge al medico lamentando una costante sensazione di pesantezza al pavimento pelvico. La mamma, che ha partorito da poco, riferisce di stare bene con il suo bambino, ma sente questa fastidiosa sensazione soprattutto quando cammina o sta in piedi per lungo tempo. Ora si chiede se sia normale e cosa possa fare per alleviare il fastidio.

Buongiorno dottore, ho partorito da tre mesi e il mio bimbo sta bene, ma da qualche settimana avverto una sensazione costante di pesantezza al pavimento pelvico, soprattutto quando cammino a lungo o sto molto in piedi. Durante il parto ho avuto una lacerazione di secondo grado senza complicazioni. Il mio medico dice che “è normale”, ma io ho paura che possa trattarsi di qualcosa di più impattante. Che visite dovrei fare? Basta un’ecografia? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

