A tre mesi dal parto sento una sensazione di pesantezza al pavimento pelvico | è normale?
Una donna di tre mesi dopo il parto avverte una sensazione di pesantezza al pavimento pelvico, probabilmente a causa del parto stesso. La donna spiega che il suo bambino sta bene, ma da alcune settimane sente questa sensazione, soprattutto quando cammina molto o sta in piedi a lungo.
Buongiorno dottore, ho partorito da tre mesi e il mio bimbo sta bene, ma da qualche settimana avverto una sensazione costante di pesantezza al pavimento pelvico, soprattutto quando cammino a lungo o sto molto in piedi. Durante il parto ho avuto una lacerazione di secondo grado senza complicazioni. Il mio medico dice che "è normale", ma io ho paura che possa trattarsi di qualcosa di più impattante. Che visite dovrei fare? Basta un'ecografia?
