A Pressing si gioca Inter-Juve Mauro | La Juve batte l’Inter Trevisani…

Questa sera a San Siro si gioca il big match tra Inter e Juventus. Mauro non ha dubbi: “La Juve batte l’Inter”. La partita è attesa con grande trepidazione, perché in palio ci sono molto più dei tre punti. La settimana del Derby d’Italia è iniziata e le tensioni sono alte.

È ufficialmente partita la settimana del Derby d’Italia: sabato sera Inter e Juventus si sfideranno a San Siro in una gara che vale molto più di tre punti. A Pressing il dibattito è già acceso e gli opinionisti si sono sbilanciati con pronostici anche molto diversi tra loro. I pronostici di Inter-Juve a Pressing. Per Massimo Zampini la bilancia pende dalla parte nerazzurra: “L’Inter è più forte e più sicura di sé, per me è favorita: dico 2-1”. Più criptico Fabrizio Biasin, che non si espone sul risultato ma lancia una frecciata: “Vincerà la squadra più forte, decidete voi quale sia”. Va invece controcorrente Massimo Mauro, convinto del colpo bianconero: “Secondo me finisce 3-2 per la Juventus”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Inter Juve Frattesi Juve, l’Inter si aspetta questo tipo di offerta per cedere il centrocampista. Spalletti in pressing Inter, Galatasaray in pressing: ma Frattesi aspetta la Juve | CM.IT Inter e Galatasaray sono in pressing per Davide Frattesi, che potrebbe lasciare i nerazzurri durante questa finestra di mercato estiva. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Juve Argomenti discussi: Conte fa bene a lamentarsi delle troppe partite? Vero ma pecca di incoerenza. Il calcio è business; Kolo Muani fino alla fine: l'ultimo sì che manca, il pressing Juve, le alternative. E c'è Tottenham-City; PRIMA CATEGORIA LIVE – Si gioca PIAZZA-SALICE. SEGUI LA DIRETTA!; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39. #InterJuve, i fratelli #Thuram in fuorigioco Arbitri e Var in confusione [ @CriGiudici] #Inter #SassuoloInter #Juve #JuveLazio #Juventus #InterJuventus calciomercato.com/liste/inter-ju… x.com Così a pochi giorni da Inter-Juventus https://mdst.it/4rd4TX6 #SportMediaset facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.