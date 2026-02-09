A Polignano i chitarristi Nicholas Rocca e Juan Pablo Palomino inaugurano ' N&B Mareterra'

Questa sera a Polignano a Mare si è tenuto l’evento di apertura dell’edizione 2026 di 'N&B Mareterra'. I chitarristi Nicholas Rocca e Juan Pablo Palomino hanno fatto ascoltare il loro talento davanti a un pubblico entusiasta. La manifestazione, un festival itinerante che attraversa la Puglia, propone musica che spazia dalla musica antica al Novecento. La scelta di Polignano segna la prima tappa di questa nuova edizione. La piazza si è riempita di persone che hanno seguito con attenzione ogni nota. L’atmosfera è stata semplice e coinvolg

Festival itinerante di Puglia che spazia dalla musica antica al Novecento, l'N&B Mareterra approda per la prima volta a Polignano a Mare, località scelta per inaugurare l'edizione 2026. L'appuntamento è in programma sabato 14 febbraio, alle ore 20 (l'ingresso è libero), nella chiesa Matrice con il progetto «Homenaje» dei giovani chitarristi Nicholas Rocca e Juan Pablo Palomino, che renderanno omaggio al grande compositore spagnolo Manuel de Falla (1826-1946) in occasione dei 150 anni dalla nascita. I due artisti saranno coinvolti anche domenica 15 febbraio (dalle 09.30 alle 12.00, sempre con ingresso libero) in una matinée a Monopoli organizzata al Museo Diocesano in collaborazione con il Conservatorio «Nino Rota», per una full immersion comprendente una visita guidata, una conferenza e un concerto.

