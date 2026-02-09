A Parma ' The Cost of Growth' il film con Greta Thunberg che smaschera il mito della crescita infinita

Questa sera a Parma, al Cinema Astra, è stato proiettato il film ‘The Cost of Growth’ con Greta Thunberg. Il documentario mette in luce i rischi della crescita infinita e invita lo spettatore a riflettere su un modello di sviluppo che sembra sempre più insostenibile. La sala era piena di persone curiose di capire meglio le implicazioni di questa corsa senza fine. Greta appare in modo diretto e senza filtri, cercando di sensibilizzare su temi ambientali e sociali che riguardano tutti.

Il 17 febbraio al Cinema Astra di Parma, ‘The Cost of Growth’ - in inglese con sottotitoli in italiano - propone allo spettatore di sentirsi parte di qualcosa di più grande: una comunità che prova a superare le logiche dell’individualismo, della competizione e della crescita a ogni costo, per.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Greta Thunberg Parma Clima, lavoro e diritti: in città il documentario con Greta Thunberg “The Cost of Growth” Giovedì a Ravenna si è tenuta la proiezione del documentario “The Cost of Growth” con Greta Thunberg. Venezia, anche Greta Thunberg con attivisti che tingono di verde il Canal Grande La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Greta Thunberg Parma Argomenti discussi: SERIE A ENILIVE | PARMA-HELLAS VERONA: INFO PREVENDITA BIGLIETTI; Cinema Astra The cost of growth Un documentario che mette in evidenza l'assurdità di un sistema economico capitalista basato sulla crescita infinita.; Bologna-Parma: info biglietti; Case di riposo, liste d'attesa bloccate: alcune famiglie aspettano da quattro anni. Fronte del Porto - Una sala in Comune. . Per chi stiamo facendo crescere la nostra economia E chi paga i costi della crescita Anteprima del documentario “The cost of growth” di @anuna_dewever , @lena.hartog e @thomas.maddens e presentazione della facebook THE COST OF GROWTH – Proiezione e talk pubblico @CentroPecci, Sala Cinema – Prato Mercoledì 4 febbraio 2026 | dalle 20.30 Ingresso libero fino a esaurimento posti Crescita economica, estrazione incontrollata di risorse, sfruttamento del la x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.