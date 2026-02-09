A Napoli torna il Carnevale Sociale | tutti gli appuntamenti

A Napoli torna il Carnevale Sociale, un evento promosso da associazioni e realtà locali. L’appuntamento, che si svolge senza finanziamenti esterni, coinvolge diverse comunità della città. La partecipazione è libera e aperta a tutti, con iniziative e appuntamenti distribuiti lungo il periodo di festa.

Torna l'appuntamento con il Carnevale Sociale della Città Metropolitana di Napoli. Il Carnevale Sociale è promosso dal basso, da reti di associazioni e realtà territoriali ed è autonomo, indipendente, autogestito e autofinanziato. I cortei si sono aperti ufficialmente domenica 8 febbraio a Bagnoli, ma in programma ci sono ancora tanti eventi e festose parate sia in città che in provincia.. Venerdì 13 febbraio:MATERDEI, Piazza Scipione Ammirato (metro) - ore 10:00RIONE SANITÀ, Piazza Sanità - ore 10:00. Martedì 17 febbraio:SOCCAVO, Via Orazio Coclite - ore 10:30MONTESANTO, Parco Sociale Ventaglieri - ore 14:00CENTRO STORICO, Santa Fede - ore 15:00QUARTIERI SPAGNOLI, Piazza Montecalvario - ore 15:00PIZZOFALCONE, Piazza S.🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Pagani torna il Carnevale Paganese.

La Val Resia si appresta a celebrare il tradizionale Püst, il Carnevale Resiano, un momento importante per la comunità locale.

Carnevale di Putignano 2026: il più lungo d'Europa #pugliazon #carnevale #putignano #puglia

Tutto pronto per il Sociale Multidisciplinare di Carnevale! Il campo è pronto, gli ostacoli sono in posizione e l’atmosfera è carica di entusiasmo: domani, domenica 8 febbraio, il maneggio si riempirà di colori, sorrisi e tanta voglia di mettersi in gioco Si facebook