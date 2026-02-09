A Monteforte Irpino l' incontro con la scrittrice Eleonora Davide in occasione del Giorno del ricordo

Martedì 10 febbraio alle 17 nella Sala Consiliare di Monteforte Irpino si terrà un incontro con la scrittrice Eleonora Davide. L’autrice presenterà il suo romanzo storico “Porto Vecchio” in occasione del Giorno del Ricordo. L’appuntamento, promosso dal Comune, vuole ricordare le vicende del passato e coinvolgere la comunità locale in un momento di riflessione.

Monteforte Irpino esprime con orgoglio il suo sostegno all'evento olimpico, attraverso il passaggio della fiaccola a Avellino.

Oggi, all'Archivio di Stato di Agrigento, si tiene un incontro pubblico per ricordare il Giorno del Ricordo.

