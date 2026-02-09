Daniel Ings e Sam Spruell raccontano come hanno preparato le loro interpretazioni di Ser Lyonel Baratheon e Maekar Targaryen nello spin-off di Il trono di spade. I due attori spiegano i passaggi che hanno seguito per entrare nei personaggi e portare in scena figure tanto diverse tra loro. La serie, disponibile su HBO Max, sta già attirando l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire cosa succederà nel mondo di Westeros.

Daniel Ings e Sam Spruell ci parlano del lavoro per portare su schermo Ser Lyonel Baratheon e Maekar Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms, lo spin-off de Il trono di spade disponibile su HBO Max. Una delle ricchezze di A Knight of the Seven Kingdoms, a dispetto di una struttura narrativa e un tono differenti dalla serie madre e dall'altro spin-off che l'ha preceduta, House of the Dragon, è il mondo in cui la storia si muove, che emerge con accenni, riferimenti, dettagli. E personaggi. Perché alcune delle figure che appaiono nel corso degli episodi, pur con poco tempo su schermo, sono già noti ai fan della saga di George R. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A Knight of the Seven Kingdoms: l’intervista a Daniel Ings e Sam Spruell tra Baratheon e Targaryen

Approfondimenti su Knight of the Seven Kingdoms

In questa intervista esclusiva, esploriamo i dettagli di

Abbiamo incontrato Finn Bennett e Shaun Thomas per parlare dei loro ruoli in

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Knight of the Seven Kingdoms

Argomenti discussi: A Knight of the Seven Kingdoms, la nuova serie su HBO Max: ecco come Egg è collegato ai Targaryen; A Knight of the Seven Kingdoms, HBO cambia tutto: l'episodio 4 arriva in anticipo; A Knight of the Seven Kingdoms, terzo episodio: la verità su Egg sconvolge Dunk. Anticipazioni e recensione; Perché A Knight of the Seven Kingdoms è la serie più bella in circolazione.

A Knight of the Seven Kingdoms: l’intervista a Daniel Ings e Sam Spruell tra Baratheon e TargaryenDaniel Ings e Sam Spruell ci parlano del lavoro per portare su schermo Ser Lyonel Baratheon e Maekar Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms, lo spin-off de Il trono di spade disponibile su HBO Ma ... movieplayer.it

Quel grande tradimento in A Knight of the Seven Kingdoms ha enormi conseguenze in Game of ThronesIl tradimento di Steffon Fossoway in A Knight of the Seven Kingdoms divide la casata e ha conseguenze che arrivano fino a Game of Thrones. cinefilos.it

Un dettaglio minuscolo, un legame enorme A Knight of the Seven Kingdoms nasconde un Easter egg su Jon Snow che collega Dunk ed Egg a uno degli eventi più tragici della storia di Westeros. Un segno chiarissimo: questa serie è una vera erede di Gam facebook

Il terzo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms è ufficialmente disponibile su HBO Max. x.com