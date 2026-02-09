A Chieti un incontro per approfondire la figura di Sallustio lo storico e l' artista

Da chietitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Chieti si è tenuto un incontro dedicato a Sallustio, lo storico e artista romano. Organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra, l’evento ha coinvolto studenti e appassionati, che hanno ascoltato relatori esperti sulla figura dell’antico scrittore. La discussione si è concentrata sia sulla sua attività letteraria, sia sulla sua influenza come artista. La sala si è riempita di curiosi desiderosi di scoprire di più su questa figura storica e il suo ruolo nel patrimonio locale.

L'associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il dipartimento di Studi Socio-Economici Gestionali e Statistici dell'università G. d'Annunzio Chieti- Pescara, organizza il ciclo di conferenze "Chieti prima di Chieti-Chieti e

