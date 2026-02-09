A che ora il biathlon domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 20 km uomini e streaming

Domani il biathlon torna protagonista ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri puntano a migliorare il risultato di domenica e cercano un nuovo piazzamento sul podio nella 20 km uomini. La gara si svolge in pieno giorno e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con gli italiani pronti a tifare per i loro atleti.

L'Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista nel biathlon e, dopo lo splendido argento nella staffetta mista domenicale, spera di conquistare un altro piazzamento sul podio domani nella 20 km dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'individuale maschile si terrà sulle nevi di Anterselva nella giornata di martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 13.30. La principale carta da medaglia per i colori azzurri è sicuramente quella di Tommaso Giacomel, vice-campione mondiale in carica del format e autore sin qui di un inverno straordinario in Coppa del Mondo, ma attenzione anche al veterano Lukas Hofer come outsider nel caso in cui dovesse trovare una prestazione perfetta (o magari da 1920) al poligono.

