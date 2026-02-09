A Carnevale ogni quadro vale! alla Pinacoteca Civica | evento ludico per i più piccoli
La Pinacoteca Civica apre le sue porte ai bambini per un evento speciale dedicato al Carnevale. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 16, i più piccoli potranno partecipare a un’attività divertente e creativa intitolata
In occasione del Carnevale la Pinacoteca Civica apre le sue sale ai bambini con un’iniziativa speciale dal titolo: "A Carnevale ogni quadro vale!"; in programma domenica 15 febbraio dalle ore 16.00 alle 19.00.L’evento è pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte in modo ludico e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
