A Bussolengo la nuova edizione della Fiera di San Valentino

A Bussolengo è stata presentata la nuova edizione della Fiera di San Valentino. La 315esima edizione si svolgerà dal 12 al 16 febbraio 2026. La manifestazione, che richiama ogni anno molti visitatori, celebra il Santo Patrono del paese con diversi eventi e iniziative. La presentazione si è tenuta presso la Provincia di Verona, annunciando un calendario ricco di appuntamenti per questa tradizionale festa.

È stata presentata presso la Provincia di Verona, la 315esima edizione della Fiera di San Valentino del Comune di Bussolengo, la storica manifestazione che dal 12 al 16 febbraio 2026 celebrerà il Santo Patrono del paese con un ricco calendario di appuntamenti.

BUSSOLENGO SI PREPARA A CELEBRARE LA 315° EDIZIONE DELLA FIERA DI SANVALENTINO

Video BUSSOLENGO SI PREPARA A CELEBRARE LA 315° EDIZIONE DELLA FIERA DI SANVALENTINO

