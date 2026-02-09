5 milioni e colpo Milan Tare vuole chiudere immediatamente

Il Milan sta per chiudere un’operazione di mercato che potrebbe dare una spinta importante alla squadra. I rossoneri vogliono rinforzarsi subito, e Tare spinge per finalizzare l’accordo senza perdere tempo. La trattativa è in fase avanzata, e si aspetta solo l’ufficialità.

Il Milan è vicino dal chiudere un'operazione di mercato in ottica futura con i rossoneri decisi a rinforzare il proprio organico. Tare pronto a chiudere il colpo per il Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Igli Tare, conclusa la sessione di calciomercato invernale, è tornato subito al lavoro per cercare di sistemare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Nel mirino del direttore sportivo albanese sarebbe finito un calciatore giovane che fa gola a diverse società in Europa. Andrej Kostic è sempre un obiettivo di mercato del Milan con i rossoneri che provarono ad assicurarsi il suo cartellino già durante la sessione di mercato invernale senza riuscire a trovare l'accordo con il Partizan Belgrado.

