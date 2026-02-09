429 imprese italiane passate in mani straniere in un anno | cosa succede al Made in Italy

Nel 2022, 429 imprese italiane sono passate in mani straniere, un numero che fa riflettere. La perdita di aziende straniere in Italia si fa sentire, e con loro anche la produzione industriale, che in tre anni è calata del 3,8%. Il governo ha risposto, creando un ministero dedicato a proteggere le imprese nazionali. La situazione mette in discussione il futuro del nostro settore manifatturiero e del marchio Made in Italy.

La potenza di uno slogan può fare la fortuna di un prodotto. Funziona così in pubblicità e spesso anche in altri settori, se il prodotto non è scadente. Nel 2022 il governo Meloni ha coniato il suo slogan ribattezzando il ministero dello Sviluppo economico, in ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il messaggio agli italiani è chiaro: intendiamo valorizzare il nostro marchio e blindare le nostre imprese. Un’ambizione che deve fare i conti con una crisi iniziata alla fine del 2007 e che ha portato il nostro Paese, nel giro di 18 anni, a perdere quasi un quarto della produzione industriale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il 2026 si presenta come un anno di sfide per le imprese italiane, ma anche di opportunità, in particolare nei mercati globali come il Mercosur.

