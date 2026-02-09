4 di Sera Sara Kelani affonda Bonelli | Li state coccolando
Nel tardo pomeriggio, Sara Kelani ha attaccato duramente Bonelli e chi lo sostiene. “Li state coccolando”, ha detto, criticando chi difende il centro sociale. Kelani ha ricordato che quella realtà non è mai stata pacifica e ha sottolineato come negli anni abbia sempre accompagnato manifestazioni violente, anche con attacchi contro la polizia. La polemica si accende nel momento in cui si discute di come gestire le contestazioni e la sicurezza in città.
"Secondo lei, manifestare pacificamente si può per difendere un centro sociale violentissimo che sono 30 anni che è tutt'altro che pacifico, che è stato il braccio armato di tutta una serie di manifestazioni in cui ci sono state le più assolute devastazioni, in cui sono stati presi a martellate i poliziotti.": la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, rivolgendosi a un altro ospite del talk, il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. Al centro del dibattito la manifestazione pro-Askatasuna dello scorso 31 gennaio a Torino. "In quella piazza, una piattaforma non condivisibile, scendono parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, tra l'altro avendo partecipato anche a una riunione precedente in cui Askatasuna aveva detto che cosa avrebbe combinato, aveva detto: sarà una giornata di lotta contro lo Stato - ha proseguito la Kelany -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Sara Kelani
4 di Sera, Sara Kelany spiana Bonelli: "Muti per 13 anni", ecco la sinistra
Manovra, l’ira di Bonelli: “Meloni ha commissariato il Parlamento. State trasformando l’Italia in un’economia di guerra”
La recente manovra economica ha suscitato critiche da parte di Angelo Bonelli, che accusa il governo di aver “commissariato” il Parlamento e di spingere l’Italia verso un’economia di guerra.
Ultime notizie su Sara Kelani
Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, come spostarsi per le gare coi mezzi: metro, bus e treni; Ultima giornata di Pool A: grande sfida con il VakifBank!; Ambulanza veterinaria, il servizio di emergenza per gli amici a 4 zampe. Presto il numero d'emergenza sarà disponibile anche presso tutte le aree cani. Oggi apposto all'area di Porta Mosa; Sara Conti e Niccolò Macii, pattinatori azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina: Ci siamo lasciati: non smettere di lavorare insieme è stata dura, ci salva lo psicologo.
Come partecipare come pubblico a 4 di sera, il talk show di Paolo Del DebbioCome partecipare come pubblico a 4 di sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle 20:30. donnaglamour.it
Ascolti tv, Otto e Mezzo doppia 4 di Sera. Scotti gira quasi a 5,5 milioni, De Martino ko - I trend AuditelOtto e Mezzo su La7 con ospite Matteo Renzi fa un balzo in avanti a 1.949.000 spettatori (9.1%). Nella puntata precedente Lilli Gruber aveva conquistato 1.633.000 spettatori (8.2%). 4 di Sera su Rete ... affaritaliani.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.