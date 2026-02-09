4 di Sera Sara Kelani affonda Bonelli | Li state coccolando

Nel tardo pomeriggio, Sara Kelani ha attaccato duramente Bonelli e chi lo sostiene. “Li state coccolando”, ha detto, criticando chi difende il centro sociale. Kelani ha ricordato che quella realtà non è mai stata pacifica e ha sottolineato come negli anni abbia sempre accompagnato manifestazioni violente, anche con attacchi contro la polizia. La polemica si accende nel momento in cui si discute di come gestire le contestazioni e la sicurezza in città.

"Secondo lei, manifestare pacificamente si può per difendere un centro sociale violentissimo che sono 30 anni che è tutt'altro che pacifico, che è stato il braccio armato di tutta una serie di manifestazioni in cui ci sono state le più assolute devastazioni, in cui sono stati presi a martellate i poliziotti.": la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, rivolgendosi a un altro ospite del talk, il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. Al centro del dibattito la manifestazione pro-Askatasuna dello scorso 31 gennaio a Torino. "In quella piazza, una piattaforma non condivisibile, scendono parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, tra l'altro avendo partecipato anche a una riunione precedente in cui Askatasuna aveva detto che cosa avrebbe combinato, aveva detto: sarà una giornata di lotta contro lo Stato - ha proseguito la Kelany -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

